KOMMENTAAR | Märt Ibrus: Kas kodustame Baskonia?

Ootus oli kõrge, meie omad poisid ju ka püünel! Mitte enam üks, vaid kahekesi ja kohe tuliselt võitluse keskel. Baskonia klubi on sel hooajal pea omaks saanud, see on kaasaegse maailma üks palesid, globaalsel tegutsemisel on ranged piirid üsna hajunud, klubid on spordimaastikul domineerivad, eks see suund ka aina süveneb.