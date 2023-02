Poola minister: Venemaa sportlased võistelgu Pariisi olümpial teisitimõtlejatena ja pagulaste lipu all

Venemaa ja Valgevene atleetide osalemine Pariisis on tõusnud teravalt päevakorda, sest rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) teatas eelmise kuu lõpus, et üritab leida võimalusi, kuidas Ukrainas sõda alustanud riikide sportlased pääseksid olümpiale. ROKi arvates võiks venelased ja valgevenelased võistelda Pariisis neutraalse lipu all.