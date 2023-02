DELFI VIDEO KAUNASEST | Sander Raieste: EM-ist saadik pole sellist kodutunnet ühelgi mängul olnud

Kui Sander Raiestel on tulnud tänavu sisse ka mänge, kus ta vaatab toimuvat ainult pingilt, siis reedel usaldas peatreener ta platsile kaheksaks minutiks, mille vältel ta sai kirja kaks punkti ja ühe lauapalli. „Süda oli soe. Milanost saadik pole sellist kodust tunnet ühelgi mängul olnud. Hästi-hästi tore, et nii palju eestlasi tuli. Mul endalgi, pere, tuttavad ja vanemad olid siin, eile nägin Kristianit (Kullamäe - E. K.). Tore oli eestlasi näha ja eesti keelt rääkida,“ lausus Eesti koondise äär, kellele tegi rõõmu, et kodumaa inimestele korvpall korda läheb.