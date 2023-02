Taaramäe alustas Omanis hooaega, Lõiv jätkas LAV-is neljanda kohaga

Lõiv ja Belomoina lõpetasid seekord neljandal kohal ajaga kolm tundi, 24 minutit ja 46 sekundit. „Esimesed 27 kilomeetrit õnnestus meil olla koos kiiremate paaridega, kuid sealt edasi vajus tõusu peal Ghosti tugevam paar eest ära. Jäime edasi koos teistega sõitma,“ kirjeldas Lõiv peale etappi. „Alates teisest joogipunktist jäime Yanaga kahekesi, sest kolm kiiremat paari olid oma teed läinud. Üritasin võimalikult palju oma paarilisele abiks olla, et jõuaksime kiiremini finišisse. Ilm oli päris kuum ja rada üsna raskete lahtiste kividega ja tõusudega. Tõusunurk ise ei olnud nii hull, aga just see, et siin pole n-ö ühte rada, kus sõita saab.“