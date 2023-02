OTSEBLOGI | Rootsi ralli: liider Breen kasvatab Tänaku ees edu, Rovanperä jahib poodiumit, Linnamäe WRC2-s viies

SS9 võitis Thierry Neuville, Tänak oli kuues (+3,4). Liider Breen kasvatas edu Tänaku ees 4,6 sekundi peale. SS10-l võttis järjekordse katsevõidu Breen, kes kasvatas edu Tänaku ees 5,7-le sekundile. Tänak rääkis katse lõpus, et sõidab maksimumi piiril. „Juba praegu on väga ebamugav sõita, isegi lihtsates kohtades. Pingutan kõvasti,“ sõnas ta. Kalle Rovanperä kerkis katsel tiimikaaslasest Elfyn Evansist mööda neljandaks.