BLOGI JA FOTOD | Rehvi lõhkunud Tänak lõpetas päeva liidrina ja kasvatas Breeniga vahet

Laupäev: SS9 võitis Thierry Neuville, Tänak oli kuues (+3,4). Liider Breen kasvatas edu Tänaku ees 4,6 sekundi peale. SS10-l võttis järjekordse katsevõidu Breen, kes kasvatas edu Tänaku ees 5,7-le sekundile. Tänak rääkis katse lõpus, et sõidab maksimumi piiril. „Juba praegu on väga ebamugav sõita, isegi lihtsates kohtades. Pingutan kõvasti,“ sõnas ta. Kalle Rovanperä kerkis katsel tiimikaaslasest Elfyn Evansist mööda neljandaks. SS11-l võidutses Rovanperä, Tänak jagas Neuville'iga teist kohta (+1,0). Breen andis katsel Tänakule omajagu aega ära, tema edu sulas 3 sekundi peale. SS12-l võidutses Rovanperä, Tänak oli teine (+0,2). Kokkuvõttes jõudis Tänak Breenist vaid 1,7 sekundi kaugusele. Kaks korda käis lumevallides Evans, kes langes kuuendaks (+50,5 Breenile).