DELFI VIDEO ROOTSIST | Ott Tänak: tulemus on omajagu parem kui ootasime senise kogemuse pealt

Tänaku taga kolmandal kohal on Breeni tiimikaaslane Esapekka Lappi, kes jääb omakorda eestlasest 8,6 sekundi kaugusele. „Tulemuse poolest on OK, omajagu enam kui ootasime ja eeldasime selle kogemuse pealt, mis meil oli. Kokkuvõttes pole paha,“ rääkis Tänak reede õhtul teisest kohast. „Me ei osanud (ralli eel) otseselt midagi arvata, ootused polnud ehk kõrged. Meil polnud millegagi (oma seisu) võrrelda.“