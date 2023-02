DELFI ROOTSIS | Päevakommentaar: Tänak on taas suures mängus, aga millise hinnaga?

Rootsis on hoopis teised lood – Tänak on suures mängus tagasi. Ta võitis esimesest kaheksast kiiruskatsest ainult ühe, kuid oli kolmel teine ning kahel kolmas ja neljas. Reedesel lõunapausil oli Tänak liider, kuid siis hakkas Craig Breen hullu panema. Päeva lõpuks oli Tänaku päralt teine koht, vaid 2,6 sekundiga jääb ta alla Craig Breenile, ent on viiendal kohal paiknevast valitsevast maailmameistrist Kalle Rovanperäst ees 28,5 sekundit.