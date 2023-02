Daisy Kudre-Schnyder võitis järjekordse MK-etapi: võtsin kõik oma jõuvarud kokku

Kudre-Scnyder tõdes finišis, et võit ei tulnud kergelt, kuna kehas on veel väike väsimus eelmise nädala Euroopa meistrivõistlustelt ning rada oli nii tehniliselt kui ka füüsiliselt väga nõudlik. „Olen oma tänase sõiduga siiski superrahul, kuigi starti minnes oli eelmise nädala võitudest pinge sees, võtsin kõik oma jõuvarud kokku. Nüüd tuleb kaks hooaja viimast rahvusvahelist võistlust siin suurepärastes Beitostølenis veel ära pingutada,“ sõnas ta finišis.

Naistest startis teisena nii orienteerumisjooksu kui suusaorienteerumise mitmekordne maailmameister rootslanna Tove Alexsandersson, kes vahepeal on tegelenud ka mägijooksu ja taliolümpia-ala mägisuusatamisega. Tema tulemus püsis küll pikka aega parimana, kuid kuumas grupis startinud võistlejad nihutasid Alexsanderssonile siiski esikuuikustki välja. Temale täna 8. koht, kaotust Kudre-Schnyderile kogunes pisut üle kolme minuti.

Kui naiste esikuuiku moodustasid Daisy Kudre-Schnyderi taga neli rootslannat ja Judita Traubaite Leedust, siis meeste tänane MK esiots oli pigem Norra-Soome maavõistlus: 1. Baklid (NOR), 2. Viippola (FIN), 3. Ekstrom (FIN), 4. Kvale (NOR), 5. Aas (NOR), 6. Toivonen (FIN).