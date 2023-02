Nõmme Kalju tugevdas keskvälja Hollandi tippklubi kasvandikuga

Rommens on Hollandi tippklubi PSV Eindhoveni kasvandik, kes esindanud klubi erinevaid vanuseklasse ning duubelmeeskonda. Lisaks on 28-aastane jalgpallur mänginud Hollandi esiliigas NAC Breda ja Top Ossi koosseisus. Liidriomadustega kogenud keskväljamängijal on palju kvaliteeti nii kaitse kui ründefaasis ning olemas ka eurosarja kogemused. Baltikumi jalgpall ei ole mehele samuti võõras, sest viimati kuulus Rommens Leedu klubi FK Suduva hingekirja.

„Mul on hea meel sellise ilusa klubiga liitumise üle! Klubi direktoritega suheldes mõistsin nende suuri ambitsioone koheselt. Samuti on sel aastal klubi 100 juubeliaasta ja ma tunnen, et suudame meeskonnana klubi ja fännide jaoks suuri asju saavutada,“ rääkis Rommens klubi kodulehele.

„Olivier on kvaliteetne ja kogenud mängija, kes on mänginud Baltikumi tippklubis olulist rolli ja tänu sellele saab ta täpselt aru, kuhu ta tuleb ja mis temalt oodatakse. Usun, et ta on Kalju eesmärkide täitmisel suureks abiks,“ kommenteeris üleminekut Kalju peatreener Kaido Koppel.

Klubi president Kuno Tehva: „Heade asjade kokkulangemine tõi andeka poolkaitsja Kaljusse. Kõigepealt tahan tänada Olivieri endist peatreenerit ja head sõpra Miguel Moreirat soovituse eest ning mainimata ei saa jätta ka meie Eesti agenti, Taavi Rähna kes aitas asjad ära vormistada. Rommens toob meie meeskonda kindlasti palju ambitsiooni, kogemust, kvaliteeti ja kamaluga energiat. Tere tulemast Kaljusse Oli!“