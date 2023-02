DELFI VIDEO ROOTSIST | Egon Kaur: kui on vaja mööda aeglast rööbast sõita, on roolida päris raske. Loodetavasti uued jupid töötavad

Kaur kaotas tänasel avakatsel, mis teistega võrreldes tehnilisem ja veidi keerulisem, 6,6 sekundit katse võitnud Emil Lindholmile. Neljandal kiiruskatsel oli Kaur juba WRC2 meeste seas kolmas, kaotades katse võitnud Sami Pajarile 2,7 sekundiga. Kokkuvõttes on Kaur kerkinud kuuendaks, kaotust liidrile Oliver Solbergile on 19,4 sekundit.

„Meil tundub, et on mure roolivõimuga. Esimene katse oli kõige tehnilisem ja kõige juhtivama rööpaga, (sõit) tundus liiga jõusaali moodi,“ sõnas Kaur Delfi videointervjuus. „Pärast erinevates olukordades katsetades tundus, et roolivõim ei toimi stabiilselt. Kiired osad saame normaalselt sõita, aga kui on vaja mööda aeglast rööbast sõita, on päris raske.“