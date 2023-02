Levadia palkas Florast Eesti noortekoondislase

Klubi president Viktor Levada: „Henri Välja on meile huvi pakkunud juba siis, kui ta Paide Linnameeskonnas särama lõi. Nüüd kaks aastat hiljem on see hetk käes, kui ta mängib Levadia särgis. Usume tema potentsiaali ja teeme enda poolt kõik, et Henril avaneks võimalus teha samm koondiselävele. Mul on hea meel, et klubis on ees juba tema vend, klubi kogukonnajuht Lauri Välja. Tere tulemast, Henri!“