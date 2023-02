DELFI VIDEO ROOTSIST | Liider Ott Tänak: sõidame selle autoga esimest ringi, omajagu on veel avastamist

Kuigi eestlane on ralli liider, siis senise etapi jooksul ta ühtegi kiiruskatset veel võitnud pole. Ta on kiiruskatsetel aga püsinud stabiilselt esikolmikus.

„Seadistusi-muudatusi pole me autoga teinud. Katsed on omavahel väga erinevad, aga aegade poolest nendega, kes on meie ümber, sõitsime samasse auku,“ vaatas Tänak Delfi intervjuus reede hommikule tagasi.