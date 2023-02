KUULA | „Kõva kärbes“ võrkpalli eri: spordiviktoriinis testisid oma teadmisi Kert Toobal, Mariel Gregor ja Oliver Orav

Saatejuht Kaspar Ruus kutsus sedapuhku külla Selver/TalTechi võrkpalliklubi nurgaründaja Oliver Oravi, Eesti võrkpalliliidu avalike suhete ja kommunikatsioonispetsialisti Mariel Gregori ning võrkpallilegendi, alaliidu praeguse spordidirektori Kert Toobali , et kolmiku teadmisi võrkpallist ja muust spordimaailmast testida.

Viktoriini eel sai mõistagi ka teistel võrkpalliteemadel peatatud. Kuidas on Selver/TalTech senise hooajaga rahul? Kui kaugel on Eesti meestekoondise peatreeneri otsingud? Missugused suuremad projektid Eesti võrkpalliliidul veel käsil on?