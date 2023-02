„Kaks südant“ on osutunud viimaste aastate populaarseimaks dokfilmiks kinodes

Koheselt lisati Eesti Ratsaspordi Liidu ja Apollo kino koostöös lisaseansse, millised samuti välja müüdi, muuhulgas ka Tartu suurim Apollo Max saal Eedeni keskuses.

„Tagasiside on olnud väga positiivne. Inimesed ütlevad, et pisar on silmas olnud ja emotsioon laes. Enamike inimeste jaoks on seal mingid äratundmise kohad,“ püüab filmi edu analüüsida Eesti Ratsaspordi Liidu peasekretär ja filmi produtsent Riina Pill ning jätkab: „Ma jõuan ikka sinna, et meie kogukond on fantastiline. Nad tahavad olla osa sellest. Ja ma pean tõdema, et see film läks ka minu enda jaoks paremaks, kui juba teist korda seda suurelt ekraanilt nägin.“

Filmi režissöör Steiv Silm kinnitab Riina Pilli sõnu: „Eriseansside järel on paljud inimesed astunud mu juurde, soovinud kätt suruda, öelnud silmad niisked aitäh. Üks proua tuli, pisar silmas, deklareerides, et see oli tema elu parim kinoelamus. Mul oli tema üle väga hea meel. Ehkki ma kahtlen, et see nüüd maailma parim film on, kuid väga hea on ta kindlasti.“

Täna algab dokumentaalfilmi „Kaks südant“ juba neljas linastusnädal. Filmi avanädalavahetuse külastatavus oli üle 2000 inimese. „Meil oli ka juhtumeid, kus inimesed ei ole harjunud kinno minnes piletit ette ostma ning kohapeal lõppes see inimese ukse taha jäämisega, sest saalid olid välja müüdud. Esimesel nädalal ületas mitmel juhul piletite nõudlus pakkumist. Tean, et eriseanssidele prooviti pileteid saada suisa järelturult ka poole suurema hinnaga,“ toob Silm välja kurioosseid juhtumeid.

Tänaseks on jõutud juba 4000 kinokülastuse lähedale. „Spordiinimestele meeldivad ikka arvud ja edetabelikohad. Vaatasin Kinolevi statistikat. Selline külastatavus tähendab, et tegemist on viimase kahe aasta edukaima dokumentaalfilmiga Eesti kinodes,“ analüüsib Silm, kes oli ka filmi tootja: „Ja kui vaatasin varasemate aastate numbreid, siis olemasoleva info põhjal on tegu kitsamalt Eesti spordidokumentalistikas läbi aegade teise tulemusega kinolevis.“