Kaspar Taimsoo EOK-le: hetkel võiks olla julge ja öelda välja, et me boikoteerime

Taimsoo kirjutas sotsiaalmeedias: „Meie olümpiakomitee on andnud välja sõnumi, et nemad ei hakka midagi boikoteerima. Ühelt poolt igati mõistan seda lihtsat sõnumit ja veeretada vastutusekoorem sportlase kaela (nagu ka Ekspress kirjutas). Teisalt, kuna olümpiani on veel piisavalt aega, siis hetkel võiks julge olla ja öelda ise välja, et jah, me boikoteerime ning otsida liitlastest olümpiakomiteesid, kes sama ütleks.“

„Kõik oleme juba aru saanud ju, et ROKi huvitab pigem teleõiguste müük ja need on olnud ka põhjused, miks taheti maha võtta programmist näiteks ka meile kuulsust toonud alad – maadlemine ja epeevehklemine. Kust tuleb raha ja kuhu läheb tolm, mida meile siin hetkel usinalt silma üritatakse puistata?“

„Hetkel peaksid pigem olema ka ROKi liikmete (rahvuslikud olümpiakomiteed) kriitilised pilgud suunatud juhtorgani poole, et mis seal toimub, kui nii suurte avaldustega sõja ajal välja tullakse? Kui ülejäänud Euroopa või läänemaailm meie initsiatiiviga kaasa tuleb, siis ma olen kindel, et me ei näe mitte ühtegi Venemaa ega seda toetava režiimi (Valgevene) riigi sportlast Pariisi 2024 mängudel. Jah, ma väga hindan EOK tööd, aga kui sõda käib meist 900 kilomeetri kaugusel, siis asjal on teine perspektiiv,“ jätkas Taimsoo.

Neljal olümpial osalenud sõudja tervet postitust Pariisi mängude teemal saab lugeda alljärgnevalt: