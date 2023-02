Nädalavahetusel selguvad Eesti kergejõustikumeistrid U18, U20 ja U23 vanuseklassides

U23 vanuseklass



Naiste sprindidistantsidel ja kaugushüppes on stardis Ann Marii Kivikas (Pärnu SK Altius). Möödunud nädalal viievõistluses U23 Eesti meistriks tulnud Laura Lokotar (KJK Kose 2000) on üles antud 60 m tõkkejooksus, kõrgus- ja kaugushüppes ning kuulitõukes.



Värske U23 Eesti meister seitsmevõistluses Rasmus Roosleht (Tallinna SS Kalev) teeb kaasa neljal alal - 60 m tõkkejooksus, 200 m jooksus, kaugushüppes ja kuulitõukes. Meeste 60 m sprindis on stardis Robin Sapar (Rakvere KJK ViKe) ja Ats Kivimets (Audentese SK).



Väljaspool arvestust teevad kaasa Keiso Pedriks (Tallinna SS Kalev) 60 m tõkkejooksus, Lukas Lessel (TÜASK) 60, 200 ja 400 m distantsidel, Hans-Christian Hausenberg (Tartu SS Kalev) 60 m jooksus, kõrgushüppes ja kuulitõukes ning Marielle Kleemeier (Audentese SK) 400 m jooksus.



U20 vanuseklass



Neidude 60 m jooksus ja tõkkesprindis on stardis Anna Maria Millend (Audentese SK).



Liisa-Maria Lusti (Audentese SK) läheb medaleid püüdma kaugus- ja kõrgushüppes ning 60 m tõkkejooksus.



Teivashüppe favoriit on Miia Tillmann (Võru KJK Lõunalõvi), kes püstitas sel nädalal Martin Kutmani mälestusvõistlustel uue isikliku rekordi 4.01. Teda näeme veel 60 m jooksus ja tõkkesprindis.



Kaugus- ja kolmikhüppes asub võistlustulle Anna Panenko (KJK Atleetika). Kuulitõukes läheb meistritiitlit püüdma Berit Saar (Rakvere KJK ViKe).



Sel aastal juba kahel korral 800 m jooksus U20 Eesti siserekordit parandanud Uku Renek Kronbergs (Tartu SS Kalev) on nädalavahetusel stardis nii 800 kui 400 m distantsidel.



Kuulitõukes hakkavad medalite eest võistlema Andri Matrov (Audentese SK), Hendrik Kookmaa (Saue KJK) ja Tristan Aik Sild (Treeningpartner). Sild osaleb ka kõrgushüppes.



Mitmevõistlejad Andreas Hantson (Viljandi VAK Staier) ja Harry Richard Jääger (SK Elite Sport) teevad kaasa kaugus-, kõrgus- ja teivashüppes. Jäägerit näeme veel ka 60 m tõkkejooksu stardis.



U18 vanuseklass



Tüdrukute 60 m ja 200 m sprindis on stardis Miia Ott (UP Sport), kes on sel hooajal juba kiireid aegu näidanud.



200, 400 ja 800 m distantsidel tulevad starti Hedi Andre (SK Elite Sport) ja Viola Hambidge (Pärnu SK Altius). Andre teeb kaasa ka 60 m sprindis ja Hambidge 60 m tõkkesprindis.



Noormeeste sprindidistantsidel on stardis Andreas Kase (KJK Järvala) ja Steven Leppoja (Võru KJK Lõunalõvi).



Teivashüppes on favoriidina võistlustules Andreas Trumm (TÜASK), kes teeb veel kaasa 60 m tõkkejooksus ja 200 m jooksus.



Ron Sebastian Puiestee (KJK Saare) ja Tristan Konso (Rakvere KJK ViKe) teevad mõlemad kaasa neljal alal.



Vaata täielikku osalejate nimekirja SIIT



Võistluste algus laupäeval, 11. veebruaril kell 12.00 ja pühapäeval, 12. veebruaril kell 11.00.