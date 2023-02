DELFI KAUNASES | Kotsar, Raieste ja paar tuhat Eesti fänni on valmis suureks korvpallipeoks. Kas Baskonia saab reedel olulist võidulisa?

„Mäng on välja müüdud. Tuleb raske kohtumine, aga tean, et väga paljud eestlased tulevad mind ja Sandrit vaatama. Ja lätlased tulevad vaatama Artursit, lisaks on Rokasel ja Tadasel omad fännid,“ pööras Kotsar Hispaanias meedias enne äralendu tähelepanu tõigale, et Baskonias on vägev baltimaalaste kamp, kui lisaks kahele eestlasele kuuluvad satsi lätlasest tagamängija Arturs Kurucs ning leedukatest ääred Rokas Giedraitis ja Tadas Sedekerskis