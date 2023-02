Lõiv sai Lõuna-Aafrika Vabariigis viienda koha, Pruus alustas hooaega Hispaanias

„Alguses vedasime, sest keegi teine ei tahtnud tööd teha. Tundsin end päris hästi ning Yana üritas mu tagarattas kinni olla,“ rääkis Lõiv peale etappi. „Umbes 15. kilomeetril läksid Ghosti tüdrukud oma teed ja üsna varsti kolmanda koha paar samuti. Seejärel lasin tempot alla ja sõitsime Yanale mugavas tempos koos neljanda koha paariga. Rada oli suures osas sile ning päris palju oli kruusa ja liiva. Kaks kilomeetrit enne lõppu jäime neljanda koha paarist ka maha. Loodame, et homme on rohkem tõusu.“

„Enne starti ei olnud ma väga kindel enda vormis. Sel aastal on olnud veidi teistsugune ettevalmistus. Veetsin rohkem aega Eestis – suusatasin ning tegin lühemaid trenne õues ja pukil. Intensiivsust olen hoidnud siiski kõrgel,“ avaldas Pruus peale etappi. „Tänasega olen rahul, tegin oma sõitu. Suutsin viimasel tõusul korralikult pingutada ja ei vajunud ära. Võib-olla 15. koht ei ütle palju, aga tase on siin kõva ja vahed väikesed. Eelmise aastaga võrreldes on see 11 kohta parem tulemus. Kolm päeva on veel ees. Eks ole näha, kuidas pikematel etappidel jalad on.“