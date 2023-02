DELFI ROOTSIS | Rally2 sarja stardinimekiri... Solberg: „Hullumeelne. Peab sõitma stardist finišini gaas põhjas.“

Kui alustuseks ette võtta vaid soomlased, siis stardis on kõik paremad mehed staaride Rovanperä ja Esapekka Lappi järel: Rally1 auto kogemustega Teemu Suninen ja Jari Huttunen, mullune Rally2 sarja tšempion Emil Lindholm, Rally3 meister Lauri Joona, tunamullune juunior WRC parim Sami Pajari... Rahvusvahelisest seltskonnast on kohal supertalendiks peetav rootslane Oliver Solberg, suurte kogemustega norralane Ole Christian Veiby ja äsja Monte Carlos karistuse tõttu võidust ilma jäänud venelane Igor Grjazin. Prohvet on see, kes suudab ennustada õige esikolmiku...