Märten Kuusk naaseb laenulepingu alusel FC Florasse

Eelmise aasta jaanuaris Ujpest FC-ga 3,5-aasta pikkuse lepingu sõlminud Kuusk pääses Ungari klubi eest platsile 12 liigamängus ja kahes karikavõistluse lahingus. Kokku kogus ta enda arvele 1078 mänguminutit. 2021/22 hooaja lõpetas kaitsja oma tiimiga tabeli viiendal positsioonil, praeguse hooaja keskel paikneb klubi 10. kohal.

FC Floras mängis Kuusk perioodil 31.01.2017-28.01.2022, kus ta murdis end kindlalt põhikoosseisu. Nii on mängija viie aasta jooksul esindanud Rohevalgeid 161 erinevas kohtumises, löönud 18 väravat, võitnud kolm meistritiitlit, Tipneri karika ja kaks Superkarikat ning olnud osa Flora edukast eurohooajast.

Märten Kuusk on tuleva hooaja eel põnevil ning tal on hea meel tagasi olla. ,,Kuna enamikku meeskonnast ma juba varasemalt tunnen, siis usun, et sulandun meeskonda kiiresti. Põnevusega ootan juba mänge ja uue hooaja algust. Motivatsioon ja tahe meeskonda aidata ja mängida on suur,“ ütles ta Flora pressiteate vahendusel.

Kuusk lisas, et peamine eesmärk on saada kiiresti heasse vormi ning saavutada stabiilne mängurütm, et aidata Floral meeskondlikke sihte täita. ,,Liigas iga mängu võitma minna ja Euroopas edukalt esineda,“ täpsustas ta.

Ungarist on kaitsjal Florasse palju kaasa võtta. ,,Vahepealne aeg Ungaris on kõvasti kogemust andnud ja vaimses mõttes kasvatanud. Trennid ja mängud on olnud tugeva tasemega, mis on aidanud mul füüsiliselt ja mõttekiiruselt areneda. Eks seda poolt üritan kaasa võtta ja meeskonda vajadusel oma kogemusega aidata,“ näeb ta võimalusi teadmiste realiseerimiseks.

FC Flora spordidirektor Norbert Hurt: ,,Meil tekkis võimalus tuua Märten Kuusk Florasse laenule ja seeläbi muuta meie koosseis tugevamaks. Samal ajal on meie noored keskkaitsjad teinud korralikult tööd ja näidanud head arengut ettevalmistusperioodil. Märteni tulekuga on keskkaitse positsioonile tulnud juurde kogemust, tugevnevat sisemist konkurentsi ja vajalikku sügavust.“