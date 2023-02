DELFI VIDEO ROOTSIST | Robert Virves: uue autoga pole ma veel päris sina peal saanud

Robert Virves ja kaardilugeja Hugo Magalhaes sõidavad tänavu Ford Fiesta R5 autoga WRC 2 sarjas. Saaremaalt pärit 22-aastasele Virvesele tähendab see varasemaga võrreldes uuele tasemele tõusmist. „Olen seda kaua oodanud. Tore, et asjad on lõpuks nii kaugele jõudnud,“ sõnas M-Spordi värvides sõitev rallimees Delfile antud videointervjuus.