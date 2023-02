Rootsi laskesuusatäht avalikustas ebaõnnestumise põhjuse: relva kruvid logisesid

Nüüd avaldas Samuelsson on oma ebaõnnestumise põhjuse. „Kruvid olid lahti,“ kirjutas Samuelsson sotsiaalmeedias. „Pärast võistlust selgus, et relvakaba kruvid olid lahti ja logisesid.“

Rootsi meeskonna lasketreener Jean-Marc Chabloz rääkis SVT-le, et relva eest hoolitsemine on iga koondislase enda kohustus.

„Ssportlaste kohustus on veenduda, et relva kruvid on kinni. Ma arvan, et täna õhtul kontrollivad kõik oma relva kruvid ekstra üle,“ teatas Chabloz.