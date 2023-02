Kuulates raadiost saadet „Keskpäevatund“, kus spordikauged inimesed lahkavad rahvusvahelise olümpiakomitee presidendi Thomas Bachi arusaamatut poolehoidu agressorriigi sportlastele, jõutakse pehmelt öeldes arusaamatule järeldusele, et kui venelased ja valgevenelased pääsevad 2024. aasta Pariisi olümpiale, siis meie ainus variant on olümpiat boikoteerida. Ehk kõige otsesemalt öeldes – karistada Eesti sportlast. Mis meil omade vastu on?