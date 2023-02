Pea kõik rallimehed tõdevad, et mitte öelda kurdavad: seekord on Rootsi võidukihutamisel kavas mitmed kiiruskatsed, mil pole ralliga eriti palju pistmist.

„Uued kiiruskatsed on rajud,“ selgitas valitsev maailmameister ja mulluse Rootsi ralli võitja Kalle Rovanperä. „Palju sirgeid, vähe kurve... Sõida stardist finišini täisgaasiga. Kiirus on meeletu. Samas tuleb tunnistada, et sellised kiiruskatsed on igavad.“