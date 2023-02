DELFI VIDEO | Kaotusteseeria lõpetanud Keila peatreener Peep Pahv: publikule kindlasti meeldis, et omad kutid tegid palju skoori

Keila peatreener Peep Pahv ütles intervjuus, et talle tegi headmeelt ühtlane skoorimine, käe said valgeks kõik väljakul käinud mängijad. „Mis publikule eriti meeldib, on et Keila enda poisid tegib päris palju skoori. Lisaks (25 punkti toonud) Kristen Kasemetsale ka näiteks Conrad Sengbusch ja Margus Pahv,“ rääkis ta.