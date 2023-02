Välismaised omanikud, sissesõidukeeluga Vene miljardär ja Eesti mõistes ulmelised tehingud. Läti klubijalgpall kümbleb rahas

Eesti spordis tavatsetakse ikka öelda, et probleemiks on rahapuudus. Seega eeldatakse justkui, et ilmselt on sarnases seisus ka meie lõunanaaber Läti. Reaalsuses liiguvad sealses jalgpallis aga võrreldes Eestiga hoopis teises mastaabis summad. Klubid ehitavad suurejoonelisi baase, mängijaid müüakse välismaale miljonite eurode eest ja ka ise ostetakse neid miljonite eest. Suur muutus praeguse elu poole toimus 2016. aastal. Kõige värvikam tegelane on juba enne Ukraina sõda Lätti sissesõidukeelu saanud vene miljardär Sergei Lomakin, kes on pannud aluse n-ö Ida-Euroopa Manchester City grupile. Lätis kuuluvad talle mitteametlikult kaks kõrgliigas mängivat võistkonda.