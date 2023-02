Megatehing: NBA superstaar Kevin Durant vahetab klubi

Nets saab endale Sunsi 2023., 2025., 2027. ja 2029. aasta esimese ringi draft'ivalikud, lisaks on neil õigus 2028. aastal valikuid Sunsiga vahetada. Palluritest liiguvad Netsi hea kaitse poolest tuntud Mikal Bridges, täpne viskaja Cam Johnson ja sügisel Sunsi juhtkonnaga raksu läinud äär Jae Crowder. Koos Durantiga võtab vastupidise teekonna ette TJ Warren.

Küll hakkab tiitlit jahtima Suns, kes tõusis NBA läänekonverentsis ilmselt suurimaks favoriidiks. Duranti ootavad seal ees Devin Booker, Chris Paul ja Deandre Ayton. Sel hooajal on Phoenix hädas olnud vigastustega, näiteks äsja naasis pikalt pausilt Booker. Sellegipoolest ollakse läänekonverentsis löögiulatuses, 30 võidu ja 26 kaotusega hoitakse viiendat positsiooni.

Praegu on vigastuspausil ka Durant, kes taastub põlvesidemete venitusest. Ta peaks uuesti platsile tulema millagi pärast Tähtede mängu ehk ilmselt veebruari lõpus. Sel hooajal on Durant visanud keskmiselt 29,7 punkti, väljakult on ta viskeid tabanud ligi 56 protsendiga.