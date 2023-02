DELFI FOTOD | Tartu Bigbank alistas Selver/TalTechi ja kindlustas põhiturniiri võidu

Bigbankil on nüüd koos 56 punkti ning pidada veel kolm kohtumist, Selver/TalTechil on teisena 48 punkti ning pidamata kaks mängu, seega pole neil enam võimalik Tartust mööduda. Nii toimub nelja meeskonna osalusel peetav finaalturniir 4. ja 5. märtsil Tartus. Ka Selveri meeskonna põhiturniiri 2. koht enam ei muutu nagu ka Pärnu Võrkpalliklubi viimane positsioon, ent ülejäänud kohtade nimel seisab ees tõsine võitlus.

RTU/Robežsardze/Jurmalal on tabelis kolmandana 28 punkti, neljas on 27 punktiga Jekabpilsi Luši, viies 26 punktiga Daugavpilsi Ülikool/Ezerzeme, kuues 24 punktiga Võru Barrus Võrkpalliklubi ja seitsmes 13 punktiga Pärnu Võrkpalliklubi.

Veerandfinaalides kohtuvad omavahel 2. vs 7.; 3. vs. 6. ja 4. vs. 5. koht. Seeria on 2-mänguline, teine mäng toimub põhiturniiri kõrgemal kohal lõpetanud meeskonna kodusaalis, vajadusel otsustab edasipääseja „kuldne geim“. Veerandfinaalmängud on planeeritud 22. ja 25. veebruarile.