DELFI VIDEO ROOTSIST | Ott Tänak: eks ole näha, kus me kruusale mõeldud autoga rivaalidega võrreldes oleme

„Rootsi ralli kiiruskatsete kohta võib öelda, et need on kiired niikuinii, aga väga palju on pikki sirgeid, kohati isegi liiga palju. Tavapärast rallit saab sõita ehk reedel ja ühel katsel pisut ka laupäeval,“ iseloomustas Tänak MM-sarja teist etappi.