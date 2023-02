Tänaku uue, aga samal ajal ka vana tiimi M-Sporti omanik Malcolm Wilson oli enne Rootsi rallit veendunud, et Tänak võib sekkuda esikohaheitlusse. Võibki. Kuid Tänak jääb igaks juhuks vaoshoituks.

Rootsi ralli on tavapäratu, andes maailma parimatele rallisõitjatele ainsa võimaluse kihutada lumel, jääl ja valgete vallide vahel. Samavõrd on Rootsi ralli eriline: auto keeruline seadistus, piikrehvid, raskesti aimatav pidamine ja meeletu kiirus. Ainult et kõik staarid oskavad Rootsis kummalisel kombel kuuma anda.