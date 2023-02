Mudamaadlus lõppes õnnelikult: Kalev/Cramo on veerandfinaalis! Peatreener Rannula risk õigustas ennast

Kalevlaste lootus, et saal müüakse sel hooajal esimest korda välja, täitus kuhjaga. 50 minutit enne avavilet olid Kalevi spordihallis paremad istekohad täidetud, hilisemad saabujad pidid leppima seismisega. Vaevalt, et keegi seda kahetses, sest lahing oli kangeid jalgu väärt ja lõppes Kalev/Cramo jaoks ajaloolise saavutusega.

Võõrustajad veetsid suurema osa mängust kaotusseisus. Peatreener Heiko Rannula tunnistas, et võttis riski - ta usaldas tähtsatel hetkedel koosseisu, kus korraga oli platsil neli viskajat. Kaitses võinuks see tekitada probleeme, et järsku hakkas kõik sujuma.