Aja jooksul on hinnangud muutunud. Näiteks viis-kuus aastat tagasi tundus juba loogiline, et James läheb ühel hetkel Abdul-Jabbarist mööda.

Aga kui minna tagasi 2003. aastasse, mil James pidas oma esimese NBA mängu, oli seis teine. Maailma tugevaima korvpalliliiga skoorid kukkusid Euroopa tasemele, kus mänguaeg on kaheksa minutit lühem. Reeglite tõttu valitses kaitsele orienteeritud stiil, platsil nappis ruumi ja võistkonnad polnud veel aru saanud, et kolmeseid visata on parem kui vastase-käsi-näos keskpositsiooniviskeid punnitada.