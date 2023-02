Katari rahabossid soovivad osta Manchester Unitedit. Kas PSG omamine võib osutuda takistavaks teguriks?

Meedias on juba varasemalt kirjutatud, et Glazersid on valmis Manchesteri suurklubi müüma. Inglismaa meedia on võimalikest kosilastest kirjutanud juba pikemat aega. Nüüd teatas aga Sportsmail, et Katari rahabossid on valmis tegema pakkumist, mis teistele sisuliselt võimalust ei jäta.