Kalev/Cramo läheks eurosarjas võidu korral vastamisi kas Jõesaare endise koduklubi või kuulsusrikka ajalooga Saksamaa tiimiga

Kumbki võistkond ei tundu olevat Kalev/Cramost tunduvalt kõrgema klassiga. Anwili ja Bambergi eelarved on kindlasti suuremad, aga sama jutt on kehtinud peaaegu kõikide võistkondade kohta, kellega Kalev on tänavu Europe Cupil heidelnud.

Enne täna peetavat viimast vooru on Anwilil L-grupis neli võitu ja üks kaotus, Bambergil kolm võitu ja kaks kaotust. Viimases voorus kohtuvad nad kell 19.30 Poola klubi koduväljakul omavahel. Et Bamberg võitis esimese omavahelise matši 73:69, on panused selged: kumb täna parem on, saab grupis esimese koha.