45. Alutaguse maraton stardib ÖÖmaratoniga

Neljandat korda toimuval ÖÖmaratonil saavad suusatajad nautida 21 km ja esmakordselt ka 10 km vabatehnikasõitu. „Suusarajad on mõnusalt lumised, seega saame ka sel aastal korraldada põneva ÖÖmaratoni, kus teatud rajalõigud ja toitlustuspunktid on valgustatud küünaldega ning siin-seal saab nautida lõkkevalgust. Ülejäänud rajaosadel peab osaleja saama hakkama oma valgustusvahendi ehk pealambiga. Lisaks saavad ÖÖmaratonil osalevad spordisõbrad sel korral lõõgastuda suusatamise järgselt erinevates välisaunades ning hoolitsetud on ka muu meelelahutusprogrammi eest. Vabatehnika tähendab ÖÖmaratoni puhul loomulikult vabalt valitud sõiduviisi, sest rajal on olemas ka klassikajäljed. Aega üritusel ei võeta, põhirõhk on puhtalt nautimisel“ kirjeldas 45. Alutaguse peakorraldaja Robert Peets.