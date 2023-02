Laskesuusatamisest on tänu ETV ülekannetele saanud Eestis kõige populaarsem taliala ning praegu ollakse siinmail ka teleala number üks. Täna tehakse Oberhofis algust järjekordsete laskesuusatamise maailmameistrivõistlustega. Eesti lootused on sel korral peamiselt seotud naiste teatesõiduga, kus sihitakse kohta esikümnes. Meeste nelikud on olnud aegade jooksul aga päris suures mängus ning tõustud on isegi poodiumile.