Sel nädalal Kohtla-Järvel | MM-iks valmistuv Eesti jäähokinaiskond testib vormi mängudes Ukraina ja Leeduga

Turniiri ajakava:

9.02 kell 18.20 UKR vs EST

10.02 kell 15.00 LTU vs UKR

11.02 kell 13.00 EST vs LTU

Mänge kannab otsepildis üle OHO TV.

„Meie esimene eesmärk on hakata arendama „oma mängu“ ehk mängida taktikaliselt ja leida tulevikuks õige koosseis. Seega on Balti turniiri mängud teatud mõttes stardipunkt ja soojendus MM-turniirile Rumeenias,“ rääkis sügisel naiskonnaga tööd alustanud peatreener Aki Mykkänen, kes on varem Soomes, Norras ja Islandil klubisid juhendanud ja viimati Hiina U-18 koondist treeninud soomlane.

„Vastaste tasemest pole mul ausalt öeldes mingit aimu, kuid ma ei usu, et nad on palju tugevamad kui teatud Läti tiimid Balti karikasarjas, kus Eesti naised kaasa löövad. Seega usun, et parimate Eesti mängijatega, kui me saame oma asjad taktikaliselt paika, peaksime olema võimelised nende tiimidega korralikult heitlema. Kuid eks mängud näitavad, kus me oma protsessiga hetkel oleme.“

Aprillis ootavad koondist Rumeenias toimuval maailmameistrivõistluste kolmanda divisjoni A-grupi turniiril kõvemad vastased - Ukraina, Rumeenia, Leedu, Hong-Kong, Bulgaaria - võrreldes eelmise hooajaga, mil võideti B-grupi turniir täisedus. Eelkõige rõhub peatreener just kokkumängu arengule. Huvitav on ka see, et kõige vanem koondise kandidaat on 47-aastane ja kõige noorem vaid 16-aastane.

Eesti naiste jäähokikoondise kandidaadid

VÄRAVAVAHID

Uljana JEGGI (03.07.2002) - Kohtla-Järve HC Everest

Sofia SALAMATINA (14.07.2006) - HPK Akademia (FIN)

Triinu TUVIKE (17.12.2000) - Tartu HK Säde

KAITSJAD

Grete HOLLO (27.06.2001) - Tartu HK Säde

Kirke KALDE (20.04.2000) - Tartu HK Säde

Emilia KOGER (09.07.2003) - Tallinna HC Grizzlyz

Marina KOVALJOVA (18.07.1990) - Kohtla-Järve HC Everest

Christin LAUK-GURTOVOI (14.02.1989) - Tallinna HC Grizzlyz

Kristin Maris MAHLA (13.10.1997) - Tartu HK Säde

Evelyn ROOSILEHT (29.11.1975) - Tallinna HK Roosa

Aleksandra-Olga SEPPAR (01.08.1992) - Kohtla-Järve HC Everest

Veronika TIGANIK (13.09.1994) - Tallinna HC Wolferines

RÜNDAJAD