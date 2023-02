TÄNA OTSEBLOGI | Algab laskesuusatamise MM. Esimese alana on kavas segateade

Kokku on täna stardinimekirjas 26 riiki. Eesti läheb rajale numbri 17 all. MM-i avavõistlusel moodustavad Eesti neliku Susan Külm , Tuuli Tomingas , Kristo Siimer ja Rene Zahkna .

Teist hooaega Eesti laskesuusatajaid juhendav valgevenelane Fjodor Svoboda tunnistab, et täna segateatesõiduga algavaks MM-iks ei saanud sugugi kõik hoolealused varem koostatud plaani järgi valmistuda. Üleeile õhtuks võistluspaika Oberhofi jõudnud peatreener oli seetõttu ajakirjaniku küsimustele vastates tagasihoidlik. Teisalt polnud tema jutust kuulda otsest pessimismi. Rahulikul toonil olukorda analüüsides rõhutas ta korduvalt, et ei taha ootustest rääkida, sest see paneb sportlaste õlule ebavajalikult suure surve.