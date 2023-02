MURERAVI | Parteide spordilubadused. Keskerakond lubab palju, Rohelised pakuvad lahenduseks joogat ja kanepit, teised eestlaste tervisest ei hooli

Parteide valimislubadused, mis puudutavad sporti, kehakultuuri ja liikumise abil rahva tervise parandamist, näitavad – kui Keskerakond välja arvata –, et asjast ei teata vähimatki. Sõnavahtu on palju, ent tervikut ei nähta. Ühesõnaga, naeruväärne, et mitte öelda: täielik jura.

Siinkohal tooksin näite. Ükski partei ei mõtle sellele, kes meie riiki kaitsma hakkavad. Haubitsaid, õhukaitset ja raha lubatakse armeele küll, aga kas need tõrjuvad vastast ise? Miks ei hoolitseta selle eest, et kaitseväkke kutsutuist vähemalt 70–80% teeksid ära NATO katsed ega kulutaks ajateenistuses tunde, päevi ja nädalaid selleks, et füüsist järele aidata? Kas mõte on vale, kahjustab Eesti riiki? Kes oleks selle vastu, et kooli lõpetanud noormehed ja neiud oleksid terved ja tugevad ning valmis töötama ja Eestimaad kaitsma?

Vaatasime parlamenti pürgivate erakondade valimisprogrammidesse sügavamale sisse ja andsime erakondadele vastavalt nende spordilembusele hindeid.

Mureravi on Delfi Meedia toimetuste ühisprojekt, kus vaatame, kas ja kuidas erakonnad soovivad lahendada meie ees seisvaid muresid ja põletavamaid küsimusi. Kas ravi on olemas ja milline see on?