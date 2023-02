TÄNA DELFI TV-s | Kas Kalev/Cramo murrab esmakordselt eurosarjas veerandfinaali?

K-vahegrupis on enne viimast vooru esikoha kindlustanud türklaste Gaziantep, kes on võitnud kõik viis kohtumist. Teine on Kalev/Cramo kahe võidu ja kolme kaotusega. Kolmandat positsiooni hoiab sakslaste Hakro Merlins Crailsheim kahe võidu ja kolme kaotusega. Den Bosh on neljas ühe võidu ja nelja kaotusega.