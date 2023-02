TÄNA DELFI TV-s | Kas Kalev/Cramo kindlustab väljamüüdud kodusaalis koha eurosarja veerandfinaalis?

K-vahegrupis kindlustas enne viimast vooru esikoha türklaste Gaziantep, kes on võitnud kõik viis kohtumist. Kalev/Cramo on kahe võidu ja kolme kaotusega teine, sakslaste Crailsheim kahe võidu ja kolme kaotusega kolmas ning Den Bosch ühe võidu ja nelja kaotusega neljas.

Kalev/Cramo pääseb võidu korral klubi ajaloos esmakordselt eurosarjas veerandfinaali, kaotuse puhul on hooaeg läbi. Tallinlaste ja Den Boschi avakohtumise võitsid hollandlased koduväljakul 86:72. Kohtumine Kalevi spordihallis algab kell 19.45, Kalev/Cramo andis sotsiaalmeedias teada, et mäng on välja müüdud ja kohapeal piletimüüki ei toimu.