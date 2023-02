Keila lõpetas kodusaalis Viimsi vastu pika võidupõua

Turniiritabelis on Viimsi kerkinud 13 võidu ja üheksa kaotusega kuuendale kohale. Keila on samal ajal langenud kuue võidu ja 17 kaotusega 13. tabelireale. Samad meeskonnad olid omavahel vastamisi ka pühapäeval. Koduväljakul mänginud Viimsi jäi peale 89:60. Keila poolel jäid sellest kohtumisest eemale võistkonna liidrid Marcis Vitols ja Matej Radunic.

„Üsna totter on keset hooaega mängida mõnepäevase vahega sama meeskonnaga, aga kalender on selline. Meil on jätkuvalt käsil raske periood, kus suurt rolli mängivad vigastused. See, kes väljakule jooksevad, selgub sisuliselt pärast soojendust. Vaatamata kõigele läheme võitlema. Oleme eelmises mängus saatuslikuks saanud hetked üle vaadanud ja teinud sellest omad järeldused. Läheme jahtima võitu,“ teatas kohtumise eel Keila peatreener Peep Pahv.