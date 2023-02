TIPPHETKED | Tartu Ülikool küttis kodusaalis TalTechile sauna

Tartu on sel hooajal seni kirja saanud 16 võitu ja kuus kaotust, mis annab tabelis neljanda koha. Eesti klubidest on eespool ainult Kalev/Cramo, kes hoiab 15 võidu ja nelja kaotusega kolmandat positsiooni.

Tartu Ülikool Maks & Moorits on 17 võidu ja kuue kaotusega Eesti-Läti liiga neljas võistkond. TalTech/Optibet on seitsme võidu ja 13 kaotusega 12. real.

Tartu peatreeneri Nikolajs Mazursi sõnul võeti tiheda kaitsega vastastelt enesekindlus. „Täna toimis meil hea meeskondlik kaitse, eriti mängu alguses. Teadsime, et nad tahavad palju visata. Leidsime kaitses nende vastu käigud üles ja see võttis neilt enesekindluse. Me suutsime lauapalle kontrollida ja saime üsna kiiresti mängu enda kätte. Kokkuvõttes oli täna peamine kaitsetöö. See oli meil nädala ainus mäng. Saame nüüd pisut oma ridasid korda sättida ja eriti pikkade osakonnale puhkust, sest neil on olnud üsna intensiivne periood,“ sõnas Mazurs.

Teisel poolajal mängupilt küll võrdsustus, aga seda peamiselt tänu sellele, et Tartu poolelt said mänguaega kõik vormi selga pannud mängijad. TalTech tabas oma esimese kaugviske alles kolmanda veerandi keskel, aga sellegipoolest suurenes kolmanda veerandajaga kodumeeskonna eduseis veelgi. Enne viimast neljandikku juhtis Tartu 62:32. Neljandal veerandil mängisid meeskonnad võrdse skoori, mis kokkuvõttes tähendas, et Tartu sai Eesti-Läti liiga hooaja 17. võidu kirja tulemusega 83:53.

Tartu Ülikooli spordihoonesse oli kahele ülikoolivõistkonnale kaasa elama tulnud üle 700 inimese, neist arvestatav hulk tudengeid. Oma joonises väga palju kaugvisetest sõltuv TalTech ei suutnud kuidagi viskekindlust leida ja see sai kogu kohtumise saatuse osas määravaks. Tartlased said avaveerandil kätte 19:8 eduseisu, mis poolajaks suurendati 38:19 peale.

TalTech on teeninud seitse võitu ja 12 kaotust, mis annab 12. positsiooni. Tartu ja TelTech on sel hooajal omavahel ühe korra liigas juba kohtunud. 81:69 võidu teenisid tartlased.

„Viimastel aastatel on tekkinud põhimõtteline ülikoolide vastaseis, mida on olnud publikul alati põnev jälgida. Tartu on sel hooajal näidanud väga stabiilset mängu. Nad võitlevad alati lõpuni. Seda näitas ka omavaheline karikavõistluste pronksimäng, kus tookord suutsime soliidse eduseisu maha mängida. Nad on võistkond, kes muudab mängu käigus kaitsetaktikat, et segada vastaste rütmi. Meil saab olema üks ülesanne. Peame suutma vältida mõõnasid ja hoidma oma mängujoonisest kinni,“ sõnas kohtumise eel TalTechi abitreener Kris Killing.

Tartu Ülikool Maks & Moorits abitreeneri Olari Naritsa sõnul on TalTechiga kohtumised keerulised olukorras, kus nende kaugviskeid tabavad. „TalTech on selgelt kaugvisetele orienteeritud võistkond. Nagu karika pronksimängus tunda saime, et kui nad need sisse viskavad, siis võib olla nendega päris keeruline. Viimased mängud on TalTech järjest võitnud ja hea hoo üles saanud. Igatahes anname endast parima, et nende võiduseeria ära lõpetada. Kutsume kõiki tudengeid ülikoolidevahelisele mängule kaasa elama ja omasid toetama,“ ütles Narits.

Tartu särgis teeb debüüdi veebruarikuu mängudeks testimisele toodud tagamängija Ty Gordon. Mängust jääb jalavigastuse tõttu eemale Jalan McCloud.

Kuna tegemist on ülikoolide derbiga, siis oodatakse saali eriti palju tudengeid, kellele on tribüünile isegi eraldi tudengiala loodud. Lisaks toimub tudengitele mitmeid auhinnaloose, publikumänge ja tunnustatakse parimaid kostüüme ning loosungeid. Tudengitele on mängule pääs tasuta.

Kohtumine Tartu Ülikooli spordihoones Kullami väljakul algab kell 19.00.

