Tartu Ülikool küttis kodusaalis TalTechile sauna

Võitjate parimana viskas Jitaurious Gordon oma debüüdil 22 punkti. Andrii Voinalovitš lisas 17 ning Tomaš Pavelka 11 silma. TalTechi resultatiivseim oli Kristaps Gluditis 15 punktiga.

Tartu Ülikool jätkab turniiritabelis 17 võidu ja kuue kaotusega neljandal kohal. Taltech on seitsme võidu ja 13 kaotusega 12. kohal.

Enne kohtumist:

Tartu on sel hooajal seni kirja saanud 16 võitu ja kuus kaotust, mis annab tabelis neljanda koha. Eesti klubidest on eespool ainult Kalev/Cramo, kes hoiab 15 võidu ja nelja kaotusega kolmandat positsiooni.

TalTech on teeninud seitse võitu ja 12 kaotust, mis annab 12. positsiooni. Tartu ja TelTech on sel hooajal omavahel ühe korra liigas juba kohtunud. 81:69 võidu teenisid tartlased.

„Viimastel aastatel on tekkinud põhimõtteline ülikoolide vastaseis, mida on olnud publikul alati põnev jälgida. Tartu on sel hooajal näidanud väga stabiilset mängu. Nad võitlevad alati lõpuni. Seda näitas ka omavaheline karikavõistluste pronksimäng, kus tookord suutsime soliidse eduseisu maha mängida. Nad on võistkond, kes muudab mängu käigus kaitsetaktikat, et segada vastaste rütmi. Meil saab olema üks ülesanne. Peame suutma vältida mõõnasid ja hoidma oma mängujoonisest kinni,“ sõnas kohtumise eel TalTechi abitreener Kris Killing.

Tartu Ülikool Maks & Moorits abitreeneri Olari Naritsa sõnul on TalTechiga kohtumised keerulised olukorras, kus nende kaugviskeid tabavad. „TalTech on selgelt kaugvisetele orienteeritud võistkond. Nagu karika pronksimängus tunda saime, et kui nad need sisse viskavad, siis võib olla nendega päris keeruline. Viimased mängud on TalTech järjest võitnud ja hea hoo üles saanud. Igatahes anname endast parima, et nende võiduseeria ära lõpetada. Kutsume kõiki tudengeid ülikoolidevahelisele mängule kaasa elama ja omasid toetama,“ ütles Narits.

Tartu särgis teeb debüüdi veebruarikuu mängudeks testimisele toodud tagamängija Ty Gordon. Mängust jääb jalavigastuse tõttu eemale Jalan McCloud.