TÄNA DELFI TV-s | Ülikoolide duellis lähevad vastamisi Tartu ja TalTech

Tartu on sel hooajal seni kirja saanud 16 võitu ja kuus kaotust, mis annab tabelis neljanda koha. Eesti klubidest on eespool ainult Kalev/Cramo, kes hoiab 15 võidu ja nelja kaotusega kolmandat positsiooni.

TalTech on teeninud seitse võitu ja 12 kaotust, mis annab 12. positsiooni. Tartu ja TelTech on sel hooajal omavahel ühe korra liigas juba kohtunud. 81:69 võidu teenisid tartlased.

„Viimastel aastatel on tekkinud põhimõtteline ülikoolide vastaseis, mida on olnud publikul alati põnev jälgida. Tartu on sel hooajal näidanud väga stabiilset mängu. Nad võitlevad alati lõpuni. Seda näitas ka omavaheline karikavõistluste pronksimäng, kus tookord suutsime soliidse eduseisu maha mängida. Nad on võistkond, kes muudab mängu käigus kaitsetaktikat, et segada vastaste rütmi. Meil saab olema üks ülesanne. Peame suutma vältida mõõnasid ja hoidma oma mängujoonisest kinni,“ sõnas kohtumise eel TalTechi abitreener Kris Killing.