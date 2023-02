Mai Brit Teder murdis end lumelauakrossis järgmisele tasemele

„Oktoobrikuus juuniori ikka jõudnud Mai Britiga oleme lumeleuakrossiga süvendatult tegelenud eelmise aasta kevadest. 15 aasta vanuselt on alles võimalik FIS-i võistlustest osa võtta, seega astusime rongile selle väljudes. Sellel hooajal oleme osalenud seitsmel FIS-etapil võisteldes endast vanemate ja kogenumatega. Väljakutsest hoolimata on Mai Briti areng olnud väga kiire ja esimeste võistluste viimased kohad on asendumas tasapisi tulemustega 16. koha piirimail. Tema tugevuseks on kõrge rutiinitaluvus ja tahe korralikult tööd teha. Eesmärgiks on jõuda maailma tippu. Oma noorest east hoolimata on tal väga hästi arenenud analüüsivõime. Ta on võimeline kiirelt õppima ning oludega kohanema,“ rääkis Freimuth.