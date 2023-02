Viis Põhjamaa riiki nõuavad, et venelased ei pääseks olümpiale

Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) on teatanud, et venelased ja valgevenelased võidakse Pariisis starti lubada neutraalsete sportlastena. Ukraina tegi selle uudise järel avalduse, et nad kavatsevad sel juhul Pariisi olümpiamänge boikoteerida.

„Venemaa on nüüdseks aasta aega hävitanud Ukraina riiki ja rahvast. Venemaa on tapnud sadu Ukraina sportlasi, sealhulgas olümpiavõitjaid ja maailmameistreid. Nüüd tahetakse nende sportlasi olümpiaareenile lubada ukrainlaste vere eest, kas see on õiglane?“ ütles peaminister Kaja Kallas pressikonverentsil.