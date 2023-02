Zahkna oli MMi eel haige: täna veel kõhklesin, kas homme üldse starti minna

Zahkna tunnistas ERRile, et jäi vahetult MMi eel haigeks. „Sain kõhuviiruse, suu kaudu tuli sisikond uuesti välja. Natuke niitis mõneks päevaks jalad alt. Halb oligi, et ta oli nii hiljuti,“ lausus Zahkna, kirjutab ERR Sport .

„Täna hommikul veel kõhklesin, kas homme üldse starti minna. Aga leidsime lahenduse, et lähen viimast vahetust - kui peaks juhtuma, et on mänguruumi, siis ei pea end äkki ribadeks sõitma,“ ütles Zahkna.