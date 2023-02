Uuring näitab, et Norra sportlased on venelaste võistlustele naasmisele kategooriliselt vastu

NISO juht Erlend Hanstveit ütles, et need protsendid olid tema jaoks ootuspärased, sest sportlastega peetud vestlused alates sõja algusest on andnud sarnase pildi.

„Need arvud on piisavalt suured, et valim oleks esinduslik. Vastavalt dialoogile, mida oleme oma klubide ja organisatsioonide usaldusisikutega pidanud, oleme kindlad, et see ülevaade, mida küsitlus annab, on õige,“ ütles Hanstveit.